Раді запропонували знизити прохідний бар’єр для партій на місцевих виборах

Депутати від "Слуги народу" виступили із пропозицією внести зміни до Виборчого кодексу України та знизити прохідний бар’єр із 5% до 3% для партій на місцевих виборах.

Відповідна запропонована норма міститься у проєкті закону №3453 "Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо забезпечення партійного плюралізму при формуванні складу представницьких органів і обранні виборних осіб на місцевому рівні". Він був внесений у Раду 8 травня.

Згідно з карткою законопроєкту, його ініціатором виступив нардеп від СН Олександр Качура.

Зокрема, проєктом закону пропонується:

зниження прохідного бар’єру з 5% до 3% для партій-учасників електорального процесу на місцевому рівні, шляхом внесення відповідних змін до Виборчого кодексу України.

Зауважимо, що нині документ передано для ознайомлення в комітетах.

Скриншот w1.c1.rada.gov.ua

Картка законопроєкту w1.c1.rada.gov.ua

Як розповів OBOZREVATEL, у Верховній Раді серйозно зайнялися підготовкою до місцевих виборів. Незважаючи на карантин та коронавірус, вони відбудуться вже в жовтні 2020 року. Попереду – спроби повністю ліквідувати регіональні партії та дати право обиратися членам тільки великих політсил.