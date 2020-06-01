Раді запропонували знизити прохідний бар’єр для партій на місцевих виборах

Марина Ліснічук Політика 14:36, 1.06.2020 Оновлено: 15:05, 1.06.2020

Депутати від "Слуги народу" виступили із пропозицією внести зміни до Виборчого кодексу України та знизити прохідний бар’єр із 5% до 3% для партій на місцевих виборах.

Відповідна запропонована норма міститься у проєкті закону №3453 "Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо забезпечення партійного плюралізму при формуванні складу представницьких органів і обранні виборних осіб на місцевому рівні". Він був внесений у Раду 8 травня.

Згідно з карткою законопроєкту, його ініціатором виступив нардеп від СН Олександр Качура.

Зокрема, проєктом закону пропонується:

  • зниження прохідного бар’єру з 5% до 3% для партій-учасників електорального процесу на місцевому рівні, шляхом внесення відповідних змін до Виборчого кодексу України.

Зауважимо, що нині документ передано для ознайомлення в комітетах.

Скриншот
w1.c1.rada.gov.ua
Картка законопроєкту
w1.c1.rada.gov.ua

Як розповів OBOZREVATEL, у Верховній Раді серйозно зайнялися підготовкою до місцевих виборів. Незважаючи на карантин та коронавірус, вони відбудуться вже в жовтні 2020 року. Попереду – спроби повністю ліквідувати регіональні партії та дати право обиратися членам тільки великих політсил.

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