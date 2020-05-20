Раді запропонували засекретити декларації керівництва СБУ: Зеленський обговорюватиме це з Бакановим

Президент України Володимир Зеленський має намір обговорювати з Іваном Бакановим законопроєкт, який засекречує декларації керівництва Служби безпеки.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції 20 травня. Він назвав Баканова "найчеснішим головою СБУ", передає "Радіо Свобода".

"За цей рік він показав, що такого чесного глави СБУ в Україні ще не було. Що стосується законопроєкту – я, чесно кажучи, не пам'ятаю, його проголосували вже? Я вважаю, що все має бути відкрито. Або майже все. Іван Баканов сказав, що у нього є пропозиції змін щодо деяких людей, які не можуть показувати, тому що вони Служба безпеки України. Вони не можуть показувати, де вони живуть. Обговорю ще раз із Бакановим, обговорю з комітетом, тому що не можна окремо говорити з комітетом ВРУ без Баканова", – пояснив президент

Законопроєкт №3196 поданий президентом як "невідкладний". Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" зазначають, що період декларування триватиме до 1 червня, а за нинішнім законодавством, публічні керівники органів СБУ повинні до цього часу оприлюднити інформацію про свої статки на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з порівняльною таблицею, проєкт закону передбачає зміни до статті 52-1 закону "Про запобігання корупції" у такий спосіб, щоб декларації публічних співробітників СБУ не потрапляли у відкритий реєстр НАЗК. Пропонується виключити абзац, в якому йдеться про те, що посадові особи СБУ, які призначаються і звільняються з посад актами президента України і Верховної Ради, подають декларації у загальному порядку.

Парламент 20 травня проголосував за те, щоб відправити законопроєкт на повторне перше читання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Спеціалізована антикорупційна прокуратура в травні відкрила кримінальне провадження проти колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо декларування недостовірної інформації.

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