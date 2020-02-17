Раді запропонували відсвяткувати День перемоги у Москві: від Зеленського зажадали реакції

Пропозиції щодо формування української делегації для участі у святкуванні Дня перемоги 9 травня в Москві є обурливими і керівництво парламенту має жорстко на це відреагувати.

Про це сказала народний депутат фракції "Європейська солідарність", голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе в коментарі журналістам, передає пресслужба політсили.

Вона назвала обурливою пропозицію представника фракції "Опозиційна платформа – за життя" щодо формування делегації від України, яка візьме участь у параді з нагоди 75 річниці перемоги над нацистами у День перемоги 9 травня в Москві.

Голова комітету зауважила, що на ці заяви відреагувала тільки співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко та представники фракції "Голос".

"Мені б хотілося, щоб була жорстка і непримиренна реакція на це керівництва парламенту", – наголосила вона.

Однак, за її словами, жодних коментарів з боку фракції "Слуга народу" та керівництва Верховної Ради так і не прозвучало.

Пізніше на сайті партії з'явилася заява, у якій сказано, що така ініціатива від п’ятої колони є цілком прогнозованою та очікуваною. Реваншисти все вище підводять голову, а влада дивиться на це крізь пальці.

"Антиукраїнська виходка Рабиновича, його запальна проросійська промова на погоджувальній раді не зустріли жодної реакції керівництва парламенту, яке в інших випадках охоче коментує виступи депутатів від демократичної опозиції .

Вважаємо, що вже настав той момент, коли президент Володимир Зеленський має чітко публічно заявити, чи припускає він свою участь у так званому "параді перемоги" у Москві 9 травня 2020 року", – сказано у заяві.

"Не хочеться вірити, що для “Слуг народу”, народу, який стікає кров’ю у боротьбі з Росією, неприйнятність участі України в путінському побєдобєсіі, не є очевидною і залишиться без їх публічної реакції", – зазначили у пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися фото закривавлених дітей зі скандального календаря, який розвісили до 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні в одному з дитсадків Москви (Росія).

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