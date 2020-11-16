Раді запропонували скасувати карантин вихідного дня. Документ

Мирослав Семенюк Політика 14:08, 16.11.2020 Оновлено: 14:09, 16.11.2020

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про скасування карантину вихідного дня.

Як повідомляється на сайті парламенту, авторами документа стали представники всіх п'яти фракцій.

Постановою рекомендовано Кабінету міністрів протягом трьох днів з моменту її ухвалення знову дозволити у вихідні дні:

  • приймання відвідувачів у барах, ресторанах, кафе тощо;

  • приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

  • приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

  • приймання відвідувачів у сфері торговельного і побутового обслуговування населення

  • діяльності закладів культури і проведення культурних масових заходів;

  • приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Пропозицію розроблено з метою подолання негативних тенденцій в економічній сфері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді у вівторок, 17 листопада, розглянуть постанову про скасування карантину вихідного дня та викличуть главу Кабміну Денис Шмигаля з доповіддю про стан боротьби з коронавірусом.

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