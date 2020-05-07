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7 травня • оновлено в 18:46
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Раді запропонували проєкт закону про підтримку культури та бізнесу: Ткаченко розкрив суть

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Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підготував законопроєкт щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу (3377).

Про це розповів голова комітету, народний депутат Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, голосування відбудеться у вівторок, 12 травня.

Крім того, за словами політика,уже підготовлені правки у законопроект податкового комітету. За них також буде голосовано у вівторок.

Александр Ткаченко

Александр Ткаченко

LIGA.net

"Вводимо поняття гранту. Такий крок дасть можливість прямої державної фінансової допомоги як на короткостроковий, так і на довгостроковий період. Готуємо до розгляду зменшення ставки ПДВ до 7%. І що важливо – не тимчасово, а назавжди", – сказав політик.

До того ж, Ткаченко наголосив, що комітет продовжує працювати над проектом додаткового фінансування для сфер культури з коштів державного бюджету та стабілізаційного фонду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ткаченко на погоджувальній раді 30 квітня закликав народних депутатів підтримати законопроєкти щодо допомоги бізнесу у сфері креативних індустрій.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Олександр Ткаченко
Місце
Україна
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