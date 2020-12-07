Раді запропонували продовжити закон про особливий статус Донбасу: про що документ

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
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Верховна Рада

До Верховної Ради внесли законопроєкт, який подовжує ще на рік дію законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей.

Проєкт закону № 4467 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей"" зареєстровано 7 грудня, однак сам текст на сайті парламенту поки відсутній. У картці документа зазначено, що його передано на розгляд керівництва ВР.

Картка законопроєкту.

Його авторами є низка народних депутатів, зокрема й перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Очільниця постійної делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько, яка є співавтором законопроєкту, уточнила агентству "Інтерфакс-Україна", що йдеться про продовження на рік дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Автори законопроєкту.
Автори законопроєкту.

Нагадаємо, що вказаний закон діє до кінця 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, його продовжили в грудні 2019-го на один рік.

Закон ухвалили у вересні 2014 року, а набув чинності він 18 жовтня того ж року. Дію документа не раз продовжували відтоді, однак на ділі він так і не запрацював.

Що передбачає закон про особливий статус ОРДЛО.

Закон серед іншого передбачає амністію для "учасників подій на території Донецької, Луганської областей"; гарантії вільного використання російської та інших мов; особливий порядок призначення суддів і прокуратури; економічну підтримку регіону.

Однак зазначені пункти має бути введено тільки після проведення виборів за українським законодавством і під наглядом ОБСЄ, виведення російський військ і військової техніки, а також після початку роботи органів місцевої влади.

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