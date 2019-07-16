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Раді пропонують скасувати закон про українську мову: що відомо

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До Верховної Ради внесли законопроект №10459 про визнання таким, що втратив силу закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Документ внесли члени фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський, Олександр Вілкул та Євген Мураєв, повідомляє пресслужба партії.

У політсилі вважають, що "мовний закон" порушує норми в частині гарантій розвитку російської та інших мов нацменшин і в частині заборони дискримінації.

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"Мовний законопроект був ухвалений із грубими порушеннями. Андрій Парубій, що головував на засіданні, виніс його на голосування, порушивши чітко описану регламентом процедуру. Також зафіксовані численні факти неперсонального голосування народних депутатів", – йдеться у повідомленні.

Законопроект зареєстрований 16 липня. Наразі тексту законопроекту поки на сайті ВР немає.

Нагадаємо, що 16 липня в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Верховна Рада

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Закон про мови
Особи
Вадим Новинський Євген Мураєв Олександр Вілкул
Місце
Україна
Тег
опозиційний блок
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Українська мова Мураєву, як серпом по яйцях, бо він ніколи не промовив жодного українського слова. То чому українці повинні рахуватися з такими українофобами.
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Вислати їх всіх на паРашу тих жопоблоківців. Хай там виступають.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Gorobec Sana, Желательно с землей , как Крым ))) .
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Герасименко Наталия
Герасименко Наталия
Когда этих тварей опповских посадят за вредительство стране?
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Герасименко Наталия, Пожалуйста повторите это на свиномове .
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