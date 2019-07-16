Раді пропонують скасувати закон про українську мову: що відомо

До Верховної Ради внесли законопроект №10459 про визнання таким, що втратив силу закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Документ внесли члени фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський, Олександр Вілкул та Євген Мураєв, повідомляє пресслужба партії.
У політсилі вважають, що "мовний закон" порушує норми в частині гарантій розвитку російської та інших мов нацменшин і в частині заборони дискримінації.
"Мовний законопроект був ухвалений із грубими порушеннями. Андрій Парубій, що головував на засіданні, виніс його на голосування, порушивши чітко описану регламентом процедуру. Також зафіксовані численні факти неперсонального голосування народних депутатів", – йдеться у повідомленні.
Законопроект зареєстрований 16 липня. Наразі тексту законопроекту поки на сайті ВР немає.
Нагадаємо, що 16 липня в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Верховна Рада
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
За відповідний документ проголосували 278 народних депутатів, проти – 38. Голосування почалося зі слів спікера парламенту Андрія Парубія "Слава Україні!".
Народний депутат від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул подав до Верховної Ради проект постанови, яка блокує підписання мовного закону. Він зазначив, що ні спікер парламенту Андрій Парубій, ні президент Петро Порошенко не зможуть підписати цей закон.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій ще тоді анонсував підписання закону про державну мову №5670-д 14 травня.
14 травня Верховна Рада України відхилила всі чотири проекти постанов, які блокували підписання законопроекту №5670-д про українську мову.
Ухвалення історичного закону викликало бурхливу реакцію в Росії. Так, скандальна спікер МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Україну у порушенні Мінських домовленостей закріпленням української мови як єдиної державної.
Зі свого боку топпропагандист Володимир Соловйов звинуватив Україну у підтримці "нацистських" законів і заявив, що українці ставляться до росіян, як гітлерівці до євреїв.
Крім того, він назвав український мовний закон дискримінацією прав російськомовних українців і пояснив голосування за нього примусом народу до власної мови.
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