Раді пропонують скасувати закон про українську мову: що відомо

До Верховної Ради внесли законопроект №10459 про визнання таким, що втратив силу закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Документ внесли члени фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський, Олександр Вілкул та Євген Мураєв, повідомляє пресслужба партії.

У політсилі вважають, що "мовний закон" порушує норми в частині гарантій розвитку російської та інших мов нацменшин і в частині заборони дискримінації.

"Мовний законопроект був ухвалений із грубими порушеннями. Андрій Парубій, що головував на засіданні, виніс його на голосування, порушивши чітко описану регламентом процедуру. Також зафіксовані численні факти неперсонального голосування народних депутатів", – йдеться у повідомленні.

Законопроект зареєстрований 16 липня. Наразі тексту законопроекту поки на сайті ВР немає.

Нагадаємо, що 16 липня в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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