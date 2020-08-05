Як відомо, сім`я Президента нині відпочиває в одній із 14 державних резиденцій “Синьогора”, що знаходиться в с. Гута Богородчанського району Івано-Франківської області. Ця резиденція була збудована за часів президентства Кучми, який любив там відпочивати. Окрім того, як стало відомо із журналістських розслідувань, сім`я Президента проживає у так званій резиденції Ющенка, що знаходиться на території будинку відпочинку “Конча-Заспа”.

З огляду на це та в контексті проекту “Наш бюджет під громадський контроль” від команди “Рідної країни” порахуємо, скільки коштів платників податків йде на утримання інфраструктури забезпечення роботи, лікування і відпочинку Президента та влади загалом. А також проаналізуємо як виглядає цей так званий "радгосп Зеленського" після обіцянок народного Президента зліквідувати всі пільги та преференції для можновладців.

Отже, не дивлячись на заяви про скорочення видатків на карантинний період для влади, фінансування Державного управління справами при Президентові України в 2020 році становить

2 мільярди 397 мільйонів 430 тисяч 6 гривен.

В структуру Державного управління справами (ДУСі) входить більше 60 державних підприємств, установ, організацій. Тут і Житомирський лікеро-горілчаний завод, і підприємство “Чайка”, що знаходиться у с.Дударків Бориспольського району,що на Київщині із філіями в Чернігівській області та ще двох районів Київської області. “Чайка” виготовляє ковбасну й молочну продукцію, пече хліб, виробляє крупи та вирощує рибу для владців.

В системі ДУСі будівельні та інвестиційні організації, мисливські й лісові господарства, ціла низка санаторій – від “Кришталевого палацу” і “Моршинського” на Львівщині до “Санаторія Семашка” в Кисловодську, що в Ставропольському краї Російської Федерації.

Медичну складову “Радгоспу Зеленського” складають 4 заклади: Клінічна лікарня “Феофанія”, Поліклініка №2, Центр превентивної медицини та Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини. Бюджет охорони здоров`я для можновладців та їх сімей сягає більш як 800 млн гривень.

З державними або президентськими резиденціями все складно і утаємничено. Вважається, що загальна чисельність їх складає 14.

Але це не точно, як нині модно казати!

Справа в тому, що кілька об`єктів як от Будинок з химерами, Особняк Ковалевського, Будинок вдови, що плаче, які використовує Офіс Президента, недосяжні для громадського контролю. Щоправда, будинок з химерами відкривають на вихідні або на свята для частково екскурсійного огляду.

Кримська складова ДУСі вражає – це і Президентська база відпочинку в Мухалатці й 4 резиденції Форосі, й санаторії. Нині, як я розумію, там відпочивають та оздоровлюються російські можновладці й колишні чиновники-зрадники України.

Дозвольте тут зупинитися, бо лише безтендерні мільярдні ремонти Маріїнського палацу – це окрема й сумна історія розкрадання нашого бюджету.

Що треба зробити?

Треба виконати обіцянки, щонайменше трьох Президентів: Ющенка, Порошенка і Зеленського та ліквідувати цей РАДГОСП на наші гроші. Мистецькі організації мали б перейти в Мінкультури, медичні – в загальну систему охорони здоров`я, горілчаний завод із ковбасами й рибою продати з аукціону, Будинок з химерами перевести до Музею історії Києва і відкрити для народу…

А хто це зробить?

Тут є питання. В часи Порошенка і Березенка ДУСею опікувався представник КВКівської родини Сергій Борзов, який зумів за 2 роки “успішної” роботи отримати безкоштовної від ДУСі квартиру на Печерську за 10 млн грн. Тепер він голова Вінницької ОДА від Зеленського, а його дружина- депутат ВР від Слуги народу. Тож хто його, як кажуть, посадить?! Отож, чекаємо чергового нового народного Президента!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.