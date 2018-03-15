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Радбез ООН проведе засідання через ситуацію в Криму

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Рада безпеки ООН розгляне ситуацію в окупованому Росією українському півострові Крим на засіданні у четвер, 15 березня.

"У четвер, 15 березня, за ініціативою України Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в окупованому Криму", - написав на своїй сторінці в Facebook уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат від фракції Блоку Порошенка Мустафа Джемілєв.

Початок о 21:00 за київським часом.

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Засідання відбудеться в форматі Арріа.

"Він передбачає, що в ньому можуть брати участь не тільки члени Радбезу, а й інші держави, представники громадянського суспільства", - пояснив він.

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Як повідомляв "Обозреватель", у грудні 2017 року Генеральна асамблея ООН прийняла українську резолюцію "Положення в області прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь".

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особа
Мустафа Джемілєв
Місце
СШАНью Йорк
Об'єкти
ООННовини КримуРадбез ООН
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