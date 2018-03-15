Радбез ООН проведе засідання через ситуацію в Криму

Рада безпеки ООН розгляне ситуацію в окупованому Росією українському півострові Крим на засіданні у четвер, 15 березня.
"У четвер, 15 березня, за ініціативою України Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в окупованому Криму", - написав на своїй сторінці в Facebook уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат від фракції Блоку Порошенка Мустафа Джемілєв.
Початок о 21:00 за київським часом.
Засідання відбудеться в форматі Арріа.
"Він передбачає, що в ньому можуть брати участь не тільки члени Радбезу, а й інші держави, представники громадянського суспільства", - пояснив він.
Як повідомляв "Обозреватель", у грудні 2017 року Генеральна асамблея ООН прийняла українську резолюцію "Положення в області прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь".
Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".