Радбез ООН проведе засідання через ситуацію в Криму

Рада безпеки ООН розгляне ситуацію в окупованому Росією українському півострові Крим на засіданні у четвер, 15 березня.

"У четвер, 15 березня, за ініціативою України Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в окупованому Криму", - написав на своїй сторінці в Facebook уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат від фракції Блоку Порошенка Мустафа Джемілєв.

Початок о 21:00 за київським часом.

Засідання відбудеться в форматі Арріа.

"Він передбачає, що в ньому можуть брати участь не тільки члени Радбезу, а й інші держави, представники громадянського суспільства", - пояснив він.

Як повідомляв "Обозреватель", у грудні 2017 року Генеральна асамблея ООН прийняла українську резолюцію "Положення в області прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь".