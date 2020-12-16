Рада звільнить двох міністрів і позбудеться одного нардепа: порядок денний на 16 грудня

У середу, 16 грудня, Верховна Рада України розгляне питання про звільнення міністра у справах ветеранів Сергія Бесараба і міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського.

Також у парламенті ухвалять постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата Руслана Требушкіна (позафракційний). На місцевих виборах політик був обраний главою Покровська Донецької області. Також згідно з порядком денним, Рада розгляне низку законопроєктів.

На розгляд у зал засідань у другому читанні винесено проєкт закону №4096 "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі". Також на повторний розгляд винесено законопроєкт №3491 "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву".

Крім цього, парламентарії розглянуть зміни внесень до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж.

Політики розглянуть питання щодо пільг і підвищення оплати праці професіоналів із вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров'я.

У першому читанні депутати мають намір розглянути законопроєкт №3985 щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

У другому читанні планується ухвалити законопроєкт щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ще нардепи повинні ухвалити проєкт постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2021 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 грудня Верховна Рада продовжила закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі ще на рік і підтримала законопроєкти, спрямовані на відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції.