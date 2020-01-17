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17 січня • оновлено в 13:10
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Рада звільнила скандального Яременка з посади голови комітету

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Народного депутата України від "Слуги народу" Богдана Яременко звільнено з посади голови парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці.

Відповідне рішення було ухвалене в ході засідання Верховної Ради 17 січня. Його підтримали 317 нардепів.

Крім того, проєкт постанови №2751, за який проголосували парламентарі, передбачає і призначення нового голови профільного комітету. Ним стане депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко.

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Богдан Яременко

Богдан Яременко

"5 канал"

Показово, що Верховна Рада звільнила Яременка із займаної посади майже через три місяці після гучного скандалу, фігурантом якого він став.

Нагадаємо, 29 жовтня Яременко під час засідання парламенту попався на інтимному листуванні з дівчиною, із якою домовлявся про секс-послуги за гроші.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Секс-скандали в Верховній Раді України Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Редкостный eблан xyЯременка))
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
ЗА ШО?????????
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