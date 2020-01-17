Рада звільнила скандального Яременка з посади голови комітету

Народного депутата України від "Слуги народу" Богдана Яременко звільнено з посади голови парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці.

Відповідне рішення було ухвалене в ході засідання Верховної Ради 17 січня. Його підтримали 317 нардепів.

Крім того, проєкт постанови №2751, за який проголосували парламентарі, передбачає і призначення нового голови профільного комітету. Ним стане депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко.

Богдан Яременко "5 канал"

Показово, що Верховна Рада звільнила Яременка із займаної посади майже через три місяці після гучного скандалу, фігурантом якого він став.

Нагадаємо, 29 жовтня Яременко під час засідання парламенту попався на інтимному листуванні з дівчиною, із якою домовлявся про секс-послуги за гроші.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимне листування про надання секс-послуг було в його телефоні. При цьому повідомив, що воно нібито було сфабриковане ним самим.

Однак у мережі розкрили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався на сайтах знайомств.

Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-листування "слуги народу".

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