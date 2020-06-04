Рада звільнила Пристайка, призначивши Стефанішину новою віцепрем'єркою

Верховна Рада України на засіданні 4 червня звільнила Вадима Пристайка з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

За відповідний проєкт постанови проголосували 296 нардепів.

Іншим рішенням Рада призначила новою віцепрем'єркою з євроінтеграції Ольгу Стефанішину. Її кандидатуру підтримали 255 депутатів.

Вадим Пристайко та Ольга Стефанішина

Нагадаємо, 22 травня 2019 року указом президента України Володимира Зеленського Вадим Пристайко був призначений заступником глави Адміністрації президента.

29 серпня 2019 року його затверджено міністром закордонних справ.

4 березня 2020 року Пристайко призначений віцепрем'єром з питань євроінтеграції України.

Ольга Стефанішина з березня до грудня 2017 року працювала директоркою урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну.

З грудня 2017 року – гендиректорка урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату.

Вона має п'ятий ранг державної службовиці, нагороджена Почесною грамотою Кабміну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні фракції "Слуга народу" ухвалили низку рішень з кадрових перестановок у Кабінеті міністрів.

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