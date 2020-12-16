Рада звільнила міністра у справах ветеранів Бессараба

У середу, 16 грудня, Верховна Рада звільнила міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.

За відставку міністра проголосував 251 народний депутат. Додамо, що ВР зняла з розгляду питання про звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.

"У нас на порядку денному було ще питання щодо розгляду заяви про відставку міністра екології. Профільний комітет попросив дати додатковий час на вивчення цього питання та проведення всіх необхідних процедур для підготовки його розгляду в залі. Тому є пропозиція зняти його сьогодні з порядку денного", – пояснив голова ВР Дмитро Разумков.

Відзначимо, що раніше стало відомо, що обидва міністри подали заяви про відставку.

Нагадаємо, на засіданні фракції "Слуга народу" 15 грудня депутати разом із президентом України Володимиром Зеленським обговорили п'ять кандидатур на посади в Кабінеті міністрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, набрав чинності закон, який позбавляє більшості повноважень тимчасово виконувачів обов'язків міністрів.