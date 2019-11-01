Рада зупинила зняття мораторію на продаж землі: у чому річ

Верховна Рада ухвалила постанову про проведення парламентських слухань на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення".

За це рішення віддали голоси 318 народних депутатів. Слухання відбудуться 4 грудня 2019 року.

Ініціатором проведення дискусії у стінах парламенту виступила партія "Батьківщина". Нардеп Вадим Івченко нагадав, що політсила послідовно виступає проти розпродажу землі.

"Варто відкрито подискутувати про те, що має бути в Україні. "Батьківщина" братиме активну участь у цих парламентських слуханнях. Крім того, одним з їхніх ініціаторів виступила Юлія Тимошенко", – зауважив політик.

Юлія Тимошенко

На думку депутата, відкрита розмова із селянами якнайкраще засвідчить передчасність зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

"В цій залі буде 450 аграріїв, людей, які дотичні до сільського господарства, власників паїв, інвесторів. Ми маємо почути українське суспільство, перш ніж ухвалювати рішення. Усі соціологічні опитування свідчать про те, що майже 80% людей не хочуть запровадження ринку землі в тому контексті, який запропонував аграрний комітет. Українці не хочуть, щоб нашу землю обробляли іноземці", – додав представник "Батьківщини".

Івченко переконаний, що парламентські слухання мають стати лише першим кроком у цивілізованому обговоренні земельного питання. Остаточне рішення щодо того, чи варто продавати вітчизняні чорноземи, може бути ухвалене лише на всеукраїнському референдумі. До оприлюднення його результатів, впевнений політик, Верховна Рада не повинна розглядати жодного відповідного законопроєкту.

Водночас інший представник "Батьківщини" Іван Кириленко запропонував провести на базі Верховної Ради повноцінні дебати, які б наблизили депутатів до рішення, що принесе людям найбільше користі.

"Коли ухвалюються рішення, які визначають долю країни на десятиліття, а може й взагалі долю, самих лише слухань не вистачить. Я пропоную провести повноцінні дебати. День, два, тиждень. У кожної фракції, у кожної політичної сили є своє бачення. Коли суспільство буде бачити це обговорення, нам вдасться ухвалити більш зважене рішення", – наголосив Кириленко.

Як писав OBOZREVATEL, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала до проведення всенародного голосування із земельного питання

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