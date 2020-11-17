Рада зобов'язала Кабмін попереджати українців про посилення карантину

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
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Рада зобов'язала Кабмін попереджати українців про посилення карантину

У вівторок, 17 листопада, Верховна Рада зобов'язала Кабінет міністрів заздалегідь попереджати про введення карантину.

За відповідний проєкт постанови №4320 "Про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення" проголосували 303 нардепа.

Пояснимо, що Рада рекомендувала уряду вводити на відповідній території заборони виключно за умови оприлюднення такого рішення не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку їх дії.

"Не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше зазначених заходів поінформувати про програми (заходи), які будуть введені для підтримки вразливих груп населення, працівників і суб'єктів господарювання, зокрема з організації перевезень працівників до місця роботи і у зворотному напрямку", – йдеться в документі.

Рада зобов'язала Кабмін попереджати українців про посилення карантину

Відповідно до постанови обмежувальні заходи стосуються, зокрема, заборони роботи транспорту, відвідування установ освіти, культури, кінотеатрів, ТРЦ, залишати місце свого проживання.

Рада зобов'язала Кабмін попереджати українців про посилення карантину

Проєкт постанови також передбачає, що не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше обмежувальних заходів, Кабмін повинен внести в Раду проєкт закону про надання державної допомоги та пільг населенню та суб'єктам господарювання, які понесуть негативні наслідки у зв'язку з посиленням протиепідеміологічних заходів.

Рада зобов'язала Кабмін попереджати українців про посилення карантину

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді провалили голосування за проект постанови про скасування карантину вихідного дня.

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