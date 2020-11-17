Рада зобов'язала Кабмін попереджати українців про посилення карантину

У вівторок, 17 листопада, Верховна Рада зобов'язала Кабінет міністрів заздалегідь попереджати про введення карантину.

За відповідний проєкт постанови №4320 "Про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення" проголосували 303 нардепа.

Пояснимо, що Рада рекомендувала уряду вводити на відповідній території заборони виключно за умови оприлюднення такого рішення не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку їх дії.

"Не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше зазначених заходів поінформувати про програми (заходи), які будуть введені для підтримки вразливих груп населення, працівників і суб'єктів господарювання, зокрема з організації перевезень працівників до місця роботи і у зворотному напрямку", – йдеться в документі.

Відповідно до постанови обмежувальні заходи стосуються, зокрема, заборони роботи транспорту, відвідування установ освіти, культури, кінотеатрів, ТРЦ, залишати місце свого проживання.

Проєкт постанови також передбачає, що не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше обмежувальних заходів, Кабмін повинен внести в Раду проєкт закону про надання державної допомоги та пільг населенню та суб'єктам господарювання, які понесуть негативні наслідки у зв'язку з посиленням протиепідеміологічних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді провалили голосування за проект постанови про скасування карантину вихідного дня.