Рада зняла вікові обмеження для держслужбовців

У середу, 16 грудня, Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №4096. Ним скасовуються вікові обмеження, які унеможливлювали обіймати посади держслужбовців особами 65-річного віку.

За відповідне рішення проголосували 300 парламентарів. Трансляція велася на YouTube-каналі парламенту. У документі зазначається, що він передбачає внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо можливості повторного призначення на один рік державного службовця, який досяг пенсійного віку, без обов’язкового проведення конкурсу щорічно (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Водночас, наголосили автори ініціативи, граничний термін такого подовження перебування на державній службі – вік 70 років.

"У виняткових випадках виникає потреба у залишенні державного службовця на займаній посаді після досягнення ним 65-річного віку для більш ефективного функціювання державного органу", – пояснили необхідність ухвалення законопроєкту в пояснювальній записці.

Крім того, парламентарі наполягли на усуненні дискримінаційних положень у сфері регулювання професійної діяльності. На їх думку, найоптимальнішим варіантом вирішення цієї проблеми є гнучкий підхід до питання виходу на пенсію державних службовців.

Аргументуючи свою позицію, законотворці нагадали, що Конституція України не передбачає обмежень щодо реалізації права на працю загалом.

"Держава повинна створювати умови для повного здійснення громадянами права на працю та гарантувати рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності. Також стаття 38 Основного Закону встановлює вимогу рівного доступу громадян до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування", – підкреслили розробники документу.

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