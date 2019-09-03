Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 12:11
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Рада зняла депутатську недоторканність: хто підтримав

14.4т Читати матеріал російською

У вівторок, 3 вересня, Верховна Рада проголосувала за законопроект щодо зняття депутатської недоторканності.

Як повідомляє OBOZREVATEL, за проект закону №7203 "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) проголосували 373 парламентаріїв.

Відзначимо, що для остаточного схвалення конституційних змін, згідно з процедурою, необхідно було мінімум 300 голосів. Нардепів позбавлять недоторканності з 2020 року.

Рада зняла депутатську недоторканність: хто підтримав

Скріншот

Новина доповнюється ...

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
3
Коментарі
8
5
Смішно
21
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"кто поддержал...". Надо было написать - "кто уже сбежал"
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
филипп филипыч
филипп филипыч
петя первый нажал зеленую кнопку, не?)))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...