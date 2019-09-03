Рада зняла депутатську недоторканність: хто підтримав

У вівторок, 3 вересня, Верховна Рада проголосувала за законопроект щодо зняття депутатської недоторканності.

Як повідомляє OBOZREVATEL, за проект закону №7203 "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) проголосували 373 парламентаріїв.

Відзначимо, що для остаточного схвалення конституційних змін, згідно з процедурою, необхідно було мінімум 300 голосів. Нардепів позбавлять недоторканності з 2020 року.

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