Рада знову відмовилася звільняти Клімкіна

Народні депутати України 11 липня знову не підтримали проект постанови про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України.

Зокрема за відповідний проект постанови про відставку проголосували 160 народних депутатів на пленарному засіданні при мінімально необхідних 226 голосах.

У цей час всього в сесійній залі були присутні близько 100 парламентарів.

Павло Клімкін "112"

Нагадаємо, що 11 липня Комітет Верховної Ради із закордонних справ підтримав відставку Клімкіна. Також він рекомендував призначити главою Міністерства закордонних справ Вадима Пристайка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

27 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ у тому, що дипвідомство надіслало відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити її зміст із главою держави.

Як повідомили у пресслужбі МЗС, у ноті від російських дипломатів містилася "цинічна пропозиція про надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".

Українці бурхливо відреагували на сварку Зеленського із Клімкіним і звинуватили президента у бездіяльності.

Клімкін зі свого боку оприлюднив текст офіційного листування МЗС Росії та України. Він звернув увагу, що російська нота – це пастка, і схоже, у Зеленського в неї попалися.

Міністр також заявив, що мав усі повноваження діяти без дозволу президента.

У "Слузі народу" відповіли міністру. Лідер партії Дмитро Разумков заявив, що Клімкін відкрито саботує процес повернення моряків.

В результаті конфлікту Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням розглянути питання про дисциплінарне покарання для Клімкіна.

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