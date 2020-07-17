Рада змінила закон про Службу зовнішньої розвідки: головні акценти

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №2414-д, яким вносяться зміни в положення щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України.

За відповідне рішення на засіданні ВРУ 17 липня проголосувало 244 парламентарів, 22 висловилися проти й 64 утрималися (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зауважимо, що документ про внесення змін до закону "Про Службу зовнішньої розвідки" насамперед передбачає викласти у новій редакції та врегулювати питання правового статусу СЗР, її керівництва, діяльності та загальної структури.

Результати голосування за законопроєкт №2414-д (Скриншот із відео)

Так, у новій редакції закону унормовано, відповідно до Конституції України, питання керівництва, призначення та звільнення з посад голови, першого заступника і заступників голови СЗР.

У висновку профільного комітету йдеться, що тепер у законі мають чіткіше визначити правовий статус Служби як розвідувального органу України у складі сил безпеки, а також військового формування, яке входить до складу сектору безпеки і оборони держави.

Також у законі визначено загальну структуру СЗР та врегульовано питання утворення територіальних підрозділів, підприємств, установ та організацій у межах затвердженої загальної чисельності відповідно до проєкту закону.

Закон набере чинності одночасно з набранням чинності закону "Про розвідку".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Кондратюка головою Служби зовнішньої розвідки України, звільнивши попереднього керівника СЗР Валерія Євдокимова.