Рада зібралася заслухати послання Зеленського і ухвалити "дорожню карту" щодо COVID-19: всі деталі
У вівторок, 20 жовтня, Верховна Рада України зібралася на пленарне засідання. На порядку денному – щорічне послання президента Володимира Зеленського, виступ очільника МОЗ Максима Степанова і ухвалення проєкту постанови про заходи протидії поширенню COVID-19.
Засідання розпочалося о 10:00 з виступів представників фракцій і груп, потім нардепи перейдуть до трьох ключових питань. OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Послання Зеленського
Раніше віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував, що у зверненні глави української держави будуть позначені основні положення стану зовнішньої та внутрішньої ситуації в Україні, а також прозвучать відповіді "на багато питань, які ставлять, особливо останнім часом".
Також у своїй промові Зеленський повинен визначити стратегічні напрямки розвитку України.
Зокрема, як стало відомо OBOZREVATEL, президент порушить такі теми, як боротьба з COVID-19, деоккупація Криму, ініціатива вільної економічної зони на Донбасі, розвиток ЗСУ та будівництво нових військово-морських баз.
Нагадаємо, що послання президента Верховній Раді було заплановано ще у квітні, проте через погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусом захід було відкладено.
"Коронавірусна" постанова
Верховна Рада буде голосувати за проєкт постанови №4228 "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) і захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз".
У пояснювальній записці до документу наголошується, що він розроблений з метою активної протидії критичній ситуації, що виникла внаслідок світової пандемії COVID-19.
Його ключові цілі – запобігання стрімкому поширенню захворювання в Україні, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, мінімізація негативних наслідків епідемії у всіх сферах життя українського суспільства і захист країни від нових глобальних біологічних загроз.
Документ передбачає:
створення штабу боротьби з вірусом на чолі з президентом;
введення масового тестування (до 100 тисяч тестів на добу);
створення мобільних бригад;
забезпечення роботи контактної телефонної лінії;
перепрофілювання лікарень під відділення для лікування коронавірусної хвороби;
збільшення потужностей лабораторій (під ці потреби будуть залучати навіть медустанови МВС і Міноборони).
забезпечення обов'язкового державного страхування медпрацівників у разі їх зараження інфекційною хворобою в розмірі 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;
формування держзамовлення на підготовку фахівців за спеціальністю "Громадське здоров'я" (не менше 100 осіб) і "Технології медичної діагностики і лікування" (не менше 200 осіб щорічно).
Виступ Степанова
На засідання Верховної Ради прийде і очільник МОЗ Максим Степанов. Нардепи заслухають його звіт про заходи протидії поширення коронавірусної хвороби в Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
30 вересня через спалах коронавірусу у Верховній Раді на нараді голів фракцій було ухвалено рішення скасувати пленарні засідання на 1 і 2 жовтня, а також увесь наступний після цих дат пленарний тиждень.
Тоді ж було вирішено, що парламент збереться лише 20 жовтня для розгляду проєкту держбюджету на 2021 рік у першому читанні.
Однак пізніше стало відомо, що профільний комітет не зібрав кворум, тому розгляд питання в Раді поки відклали.