Рада збереться заслухати послання Зеленського і ухвалити "дорожню карту" щодо COVID-19: всі деталі

У вівторок, 20 жовтня, Верховна Рада України збереться на пленарне засідання. На порядку денному – щорічне послання президента Володимира Зеленського, виступ очільника МОЗ Максима Степанова і ухвалення проєкту постанови про заходи протидії поширенню COVID-19.

Засідання розпочнеться о 10:00 з виступів представників фракцій і груп, потім нардепи перейдуть до трьох ключових питань. OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Послання Зеленського

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував, що у зверненні глави української держави будуть позначені основні положення стану зовнішньої та внутрішньої ситуації в Україні, а також прозвучать відповіді "на багато питань, які ставлять, особливо останнім часом".

Також у своїй промові Зеленський повинен визначити стратегічні напрямки розвитку України.

Нагадаємо, що послання президента Верховній Раді було заплановано ще у квітні, проте через погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусом захід було відкладено.

"Коронавірусна" постанова

Верховна Рада буде голосувати за проєкт постанови №4228 "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) і захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз".

У пояснювальній записці до документу наголошується, що він розроблений з метою активної протидії критичній ситуації, що виникла внаслідок світової пандемії COVID-19.

Його ключові цілі – запобігання стрімкому поширенню захворювання в Україні, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, мінімізація негативних наслідків епідемії у всіх сферах життя українського суспільства і захист країни від нових глобальних біологічних загроз.

Документ передбачає:

створення штабу боротьби з вірусом на чолі з президентом;

введення масового тестування (до 100 тисяч тестів на добу);

створення мобільних бригад;

забезпечення роботи контактної телефонної лінії;

перепрофілювання лікарень під відділення для лікування коронавірусної хвороби;

збільшення потужностей лабораторій (під ці потреби будуть залучати навіть медустанови МВС і Міноборони).

забезпечення обов'язкового державного страхування медпрацівників у разі їх зараження інфекційною хворобою в розмірі 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

формування держзамовлення на підготовку фахівців за спеціальністю "Громадське здоров'я" (не менше 100 осіб) і "Технології медичної діагностики і лікування" (не менше 200 осіб щорічно).

Виступ Степанова

На засідання Верховної Ради прийде і очільник МОЗ Максим Степанов. Нардепи заслухають його звіт про заходи протидії поширення коронавірусної хвороби в Україні.

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