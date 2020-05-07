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7 травня • оновлено в 18:46
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Рада провела позачергове засідання: що ухвалили

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У четвер, 7 травня, Верховна Рада провела позачергове засідання, на якому розглянула питання боротьби проти коронавірусу COVID-19.

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На порядку денному засідання були два законопроєкти:

  • про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (№3380);

  • про внесення змін до закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб) (№3376).

За законопроєкт №3380, який вводить безкоштовне обов'язкове тестування на коронавірус, проголосували 336 народних депутатів.

Законопроєкт №3376-1, що удосконалює страхування медиків від COVID-19, підтримали 340 нардепів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, позачергове засідання Верховної Ради було скликано у зв'язку з вимогою 156 народних депутатів.

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Місце
Україна
Теги
політика Верховна Рада України вірус
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Иванов Иван
Иванов Иван
Что приняли ?! Кокс или фен, простому народу не понять.
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Шнайдер Фима
Шнайдер Фима
рыги ,как всегда,плюются г.вном изо ртов в виде г.внослов.
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13 691.

    Вилікувалися: 2396. Померли: 340.

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