Рада зібралася на позачергове засідання: приїхав президент. Онлайн-трансляція

Верховна Рада України в середу, 13 травня, зібралася на позачергове засідання, на якому зокрема розглянула питання боротьби проти коронавірусу COVID-19.

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Порядок денний опубліковано на сайті парламенту. Очікується, що депутати обговорять 26 питань і законопроєктів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Засідання розпочалося з "години запитань" до уряду, а також звіту голови НБУ. Згодом до Ради завітав і президент Володимир Зеленський.

Верховна Рада

Серед основних питань на позачерговому засіданні ВРУ розглядалися проєкти Законів України:

про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України про хід процесуальних термінів під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. №3383);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж) (реєстр. № 2654);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ухваленням Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" (реєстр. № 3314);

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого і середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3377).

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Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, до приїзду глави держави готувалися заздалегідь. Перед цим будівлю ВРУ обійшли кінологи з собаками, ймовірно, шукаючи вибухівку.

Потім Зеленський виступив зі зверненням до нардепів. Його промова зокрема була присвячена банківському закону 2571-д, який має стабілізувати економіку країни, а також подяці лікарям, які борються з коронавірусом.

Зеленський у Раді Страна

Фізосіб-підприємців на місяць звільнили від сплати ЄСВ

Зазначимо, що на позачерговому засіданні 13 травня Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт №3329-д, звільнивши медиків, які борються з COVID-19, від сплати всіх податків і зборів на період боротьби з епідемією. Фактично це означає, що зарплата лікарів зросте.

Пільга стосується зарплати, доплати і премій медикам. Також фізосіб-підприємців ще на один місяць – до кінця травня 2020 року – звільнили від сплати ЄСВ. Для них на місяць відклали нарахування пені. Рішення підтримали 333 народні депутати.

Ухвалено закон щодо ПриватБанку, якого вимагав МВФ

Також Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила законопроєкт, який регулює роботу банківської діяльності та від якого, зокрема, залежить отримання фінансової допомоги від МВФ.

Згідно з документом, колишні власники ПриватБанку не зможуть повернути фінансову установу, а компенсація опиниться під загрозою. У законопроєкті норми прописані так, що якщо обсяг зобов'язань перевищував розмір депозитів, то фактично отримати відчутну компенсацію за його втрату буде неможливо.

Рада вирішила відновити колишній режим роботи з 18 травня

Також на позачерговому засіданні уряду 13 травня 251 народний депутат проголосував за проєкт постанови про організацію роботи Верховної Ради №3434. Йдеться про відновлення звичних пленарних засідань уже з 18 травня. За рекомендацією профільного комітету, постанова набуває чинності з 17 травня, а не від дня його ухвалення, як це зазначено у документі.

Перед приїздом Зеленського до Ради

Водночас Верховна Рада не змогла ухвалити звернення до парламентів інших країн щодо святкування 75-ї річниці закінчення Другої світової війни у Європі, в якому також йдеться про агресію Росії на сході України.

Парламентарі не підтримали відповідний законопроєкт: за проголосували 200 із 355 присутніх у залі нардепів.

Перед приїздом Зеленського до Ради

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунального господарства підтримав план заходів Міністерства енергетики та захисту довкілля щодо виходу енергетичної галузі з кризи.