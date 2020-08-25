Рада зібралася на позачергове засідання: що на порядку денному. Онлайн-трансляція

У вівторок, 25 серпня, Верховна Рада України зібралася на позачергове засідання, аби внести зміни до деяких законів і серед іншого ухвалити поправки до державного бюджету на 2020 рік.

Сесію скликали за ініціативою президента Володимира Зеленського. Її порядок денний опубліковано на сайті парламенту (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, депутати мають розглянути шість законопроєктів:

проєкт про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстр. №3963);

проєкт про внесення змін до статті 6 Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстр. №3659);

проєкт постанови Верховної Ради про оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України (реєстр. №3994);

проєкт про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником і Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (реєстр. №0063);

проєкт про ратифікацію Фінансової угоди "Європейські дороги України III (проєкт "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")" між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстр. №0055);

проєкт про ратифікацію Фінансової угоди (проєкт "Транспортний зв'язок в Україні – фаза І") між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстр. №0056).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава партії "Слуга народу" і перший заступник голови її парламентської фракції Олександр Корнієнко анонсував позачергове засідання Ради на 25 серпня після святкування Дня Незалежності.