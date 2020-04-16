Рада зібралася на позачергове засідання: онлайн-трансляція
У четвер, 16 квітня, Верховна Рада України зібралася на позачергове засідання.
Порядок денний опубліковано на сайті парламенту. Очікується, що депутати розглянуть п'ять законопроєктів.
Серед документів варто виділити проєкт закону №1043 від 29.08.2019 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів в ході законодавчої процедури". Ймовірно, таким чином, депутати хочуть вирішити питання з 16 тисячами правок в законопроєкті по ПриватБанку.
Відзначимо, що раніше стала відома повний порядок деннийпозачергового засідання Ради.
Як повідомляв OBOZREVATEL, до законопроєкту про ПриватБанку №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності депутати внесли 16 335 правок, причому більшість пропозицій надійшло від фракції "Слуга народу" – понад 13 тисяч поправок.
Пізніше нардеп Олександр Качура написав звернення до Книги рекордів України, щоб зафіксувати рекордну кількість поданих поправок до законопроєкту про функціонування банківської діяльності.