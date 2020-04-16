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16 квітня • оновлено в 13:23
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Рада зібралася на позачергове засідання: онлайн-трансляція

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У четвер, 16 квітня, Верховна Рада України зібралася на позачергове засідання.

Порядок денний опубліковано на сайті парламенту. Очікується, що депутати розглянуть п'ять законопроєктів.

Серед документів варто виділити проєкт закону №1043 від 29.08.2019 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів в ході законодавчої процедури". Ймовірно, таким чином, депутати хочуть вирішити питання з 16 тисячами правок в законопроєкті по ПриватБанку.

Верховна Рада

Верховна Рада

Відзначимо, що раніше стала відома повний порядок деннийпозачергового засідання Ради.

Рада зібралася на позачергове засідання: онлайн-трансляція

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, до законопроєкту про ПриватБанку №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності депутати внесли 16 335 правок, причому більшість пропозицій надійшло від фракції "Слуга народу" – понад 13 тисяч поправок.

Пізніше нардеп Олександр Качура написав звернення до Книги рекордів України, щоб зафіксувати рекордну кількість поданих поправок до законопроєкту про функціонування банківської діяльності.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
законопроект Верховна Рада України
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