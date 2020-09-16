Рада зі скандалом не ухвалила закон про освіту: кричали з місця та згадували Гітлера

Олексій Тітофф Політика 14:03, 16.09.2020 Оновлено: 14:49, 16.09.2020

Верховна Рада України зі скандалом провалила голосування за законопроєкт "Про внесення змін до закону "Про вищу освіту" №3717, який повинен був дозволити викладати частині студентів в українських вищих навчальних закладах недержавною мовою.

У Раді не вистачило голосів для прийняття законопроєкту. Проголосували "За" лише 210 нардепів. Після 235 голосами документ відправили на повторну підготовку до першого прочитання.

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Представляла проєкт закону з трибуни нардеп від "Слуги народу" Марія Мезенцева. Її виступ супроводжувався шумом і вигуками із зали "Ганьба". Перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук закликав нардепів до порядку і поважати своїх колег. Після виступу Мезенцевої слово взяв "слуга", глава Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, який захищав законопроєкт.

Нардеп Сергій Рудик ("За майбутнє") закликав не голосувати за проєкт закону, який, на його думку, перетворить Україну в "бананову республіку".

Зі свого боку нардеп від "СН" Юлія Гришина заявила, що нововведення в законі дозволить іноземцям навчатися будь-якою мовою в українських вишах.

Після неї слово з трибуни взяв політик із "Європейської солідарності" Олег Синютка, який заявив, що розглянутий законопроєкт – це "питання не про освіту, а про русифікацію та обман".

Нардеп від ОПЗЖ Олександр Лукашов, захищаючи законопроєкт, у своєму виступі розповідав про "мову Гітлера" і студентів із Середньої Азії, які не приїхали на навчання до України. Зрештою голосування було провалено і законопроєкт відправлений на доопрацювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні ухвалили новий закон про повну загальну середню освіту.

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