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Рада зі скандалом не ухвалила закон про освіту: кричали з місця та згадували Гітлера

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
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Рада зі скандалом не ухвалила закон про освіту: кричали з місця та згадували Гітлера

Верховна Рада України зі скандалом провалила голосування за законопроєкт "Про внесення змін до закону "Про вищу освіту" №3717, який повинен був дозволити викладати частині студентів в українських вищих навчальних закладах недержавною мовою.

У Раді не вистачило голосів для прийняття законопроєкту. Проголосували "За" лише 210 нардепів. Після 235 голосами документ відправили на повторну підготовку до першого прочитання.

Рада зі скандалом не ухвалила закон про освіту: кричали з місця та згадували Гітлера

Представляла проєкт закону з трибуни нардеп від "Слуги народу" Марія Мезенцева. Її виступ супроводжувався шумом і вигуками із зали "Ганьба". Перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук закликав нардепів до порядку і поважати своїх колег. Після виступу Мезенцевої слово взяв "слуга", глава Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, який захищав законопроєкт.

Нардеп Сергій Рудик ("За майбутнє") закликав не голосувати за проєкт закону, який, на його думку, перетворить Україну в "бананову республіку".

Зі свого боку нардеп від "СН" Юлія Гришина заявила, що нововведення в законі дозволить іноземцям навчатися будь-якою мовою в українських вишах.

Після неї слово з трибуни взяв політик із "Європейської солідарності" Олег Синютка, який заявив, що розглянутий законопроєкт – це "питання не про освіту, а про русифікацію та обман".

Нардеп від ОПЗЖ Олександр Лукашов, захищаючи законопроєкт, у своєму виступі розповідав про "мову Гітлера" і студентів із Середньої Азії, які не приїхали на навчання до України. Зрештою голосування було провалено і законопроєкт відправлений на доопрацювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні ухвалили новий закон про повну загальну середню освіту.

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