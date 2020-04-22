Рада збереться на позачергове засідання: з'явився порядок денний

Оприлюднено порядок денний позачергового засідання Верховної Ради в п'ятницю, 24 квітня.

Документ опублікував у Facebook народний депутат від "Батьківщини" Володимир Кабаченко.

Згідно з порядком денним, нардепи мають підтримати або відхилити рішення ВР щодо ухвалення законопроєкту про внесення змін до Регламенту роботи парламенту.

Також розглянуть проєкт постанови про скасування результатів голосування за законопроєкт про внесення змін до закону про місцеве самоврядування. Ініціатором обох документів є "слуга народу" Сергій Кальченко.

Порядок денний Facebook Володимир Кабаченко

До того ж депутати мають намір розглянути законопроєкти:

про внесення змін до Виборчого кодексу;

про внесення змін до деяких законів щодо безпеки використання ядерної енергії;

про внесення змін до КпАП щодо штрафних балів;

про внесення змін до закону про НАБУ щодо основ звільнення глави Бюро;

про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві;

про внутрішній водний транспорт;

про внесення змін до деяких законів щодо регулювання кризи неплатежів на ринку енергоносіїв;

про внесення змін до деяких законів щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування.

За словами нардепа від СН Олександра Качури, Рада проведе відразу два позачергові засідання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, спрямований на протидію зловживанням правами (спам правками) нардепів у ході законодавчої процедури.