Рада провела позачергове засідання: які закони ухвалили

У понеділок, 13 квітня, Верховна Рада провела позачергове засідання.

Народні депутати засідали близько двох годин і ухвалили кілька законопроєктів (щоб подивитися трансляцію, доскрольте до кінця сторінки).

Спікер Дмитро Разумков

Так, Верховна Рада 249 голосами в цілому ухвалила рішення переписати бюджет країни на 2020 рік. Нові цифри розробили з урахуванням скорочення ВВП на 3,9%, падінням доходів на 120 млрд грн і зростання дефіциту держбюджету.

Також Рада ухвалила закон про запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. За нього проголосували 332 нардепи.

Голосування за закон щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря і знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу зібрало 328 голосів. Він має збільшити штрафи за умисний підпал трави і листя.

Крім того, ухвалено такі закони:

"Про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19)" – 310 "за";

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" з пропозиціями президента України – 279 "за".

При цьому Рада відхилила всі 13 проєктів постанов про скасування рішення парламенту щодо ухвалення закону про ринок землі.

Також на засіданні Юлія Світлична склала присягу народного депутата. Вона була обрана на проміжних виборах 15 березня в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харківська область).

Також цього тижня може відбутися ще одне позачергове засідання Ради. Воно заплановане на середу, 15 квітня. Не виключено, що тоді депутати розглянуть так званий антиколомойський законопроєкт.

Як писав OBOZREVATEL: