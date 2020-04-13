Рада збереться на позачергове засідання: що вирішуватимуть

У понеділок, 13 квітня, Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Початок – о 14:00.

Спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі "1+1" повідомив, що на засіданні планується голосувати без обговорення за всі питання, крім законопроекту про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік і проектів постанов про скасування закону про ринок землі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дмитро Разумков

"Що стосується інших питань, то була попередня домовленість голосувати без обговорення для того, щоб якомога швидше їх розглянути, прийняти і щоб вони почали працювати як закони в інтересах українського народу", – зазначив він.

Порядок денний позачергового засідання Ради:

поправки до державного бюджету, які не змогли ухвалити на попередньому засіданні;

законопроєкт про національну інфраструктуру геопросторових даних, необхідний для майбутнього запуску ринку землі;

законопроєкт №3320 з поправками до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб", необхідними для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19;

законопроєкт про посилення відповідальності за спалювання стерні та листя;

законопроєкт про внесення змін до закону про Антимонопольний комітет;

вето президента на законопроєкт №1049 про єдиний рахунок для сплати податків та ЄСВ;

13 постанов, що забороняють підписувати закон про ринок землі.

Також цього тижня може пройти ще одне позачергове засідання Ради. Воно заплановано на середу, 15 квітня. Не виключено, що тоді депутати розглянуть так званий антиколомойський законопроект.

Як писав OBOZREVATEL:

7 квітня Верховна Рада прийняла в першому читанні так званий антиколомойський законопроект, який унеможливлює повернення банку або мільярдні компенсації за ПриватБанк колишнім власникам.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що на розгляд 16335 правок до закону про ПриватБанк буде потрібно близько року.

У парламентському комітеті з питань фінансів повідомили, що розгляд всіх правок буде відбуватися за 119 статтею регламенту Верховної Ради, що дозволяє голосувати правки цілими розділами.

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