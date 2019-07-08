ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

Рада збереться на позачергове засідання: що відомо

2.9тЧитати матеріал російською

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій призначив позачергове засідання парламенту на четвер, 11 липня.

Про це він заявив на погоджувальній раді 8 липня, зазначивши, що народні депутати зберуться о 14:15.

"Це мій обов'язок як голови Верховної Ради України, призначити у триденний термін позачергову сесію, і я зараз оголошую, що я її призначаю на четвер, 11 липня, о 14:15", — сказав Парубій.

Засідання Ради

Засідання Ради

24 канал

Новини
Імпічмент президента: Парубій грізно звернувся до Зеленського

На цьому засіданні будуть розглянуті проекти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої (малолітнього), неповнолітнього (неповнолітньої) та особи, яка не досягла статевої зрілості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів рекомендував парламенту ухвалити законопроект № 6607 про створення реєстру педофілів, хімічну кастрацію і посилення покарання для них.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Андрій Парубій
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
3
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
CARGO 100
CARGO 100
Так их же распустили?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel