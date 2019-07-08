Рада збереться на позачергове засідання: що відомо

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій призначив позачергове засідання парламенту на четвер, 11 липня.

Про це він заявив на погоджувальній раді 8 липня, зазначивши, що народні депутати зберуться о 14:15.

"Це мій обов'язок як голови Верховної Ради України, призначити у триденний термін позачергову сесію, і я зараз оголошую, що я її призначаю на четвер, 11 липня, о 14:15", — сказав Парубій.

Засідання Ради 24 канал

На цьому засіданні будуть розглянуті проекти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої (малолітнього), неповнолітнього (неповнолітньої) та особи, яка не досягла статевої зрілості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів рекомендував парламенту ухвалити законопроект № 6607 про створення реєстру педофілів, хімічну кастрацію і посилення покарання для них.

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