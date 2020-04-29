Рада збереться на позачергове засідання: Разумков схвалив

У четвер, 30 квітня, Верховна Рада України збереться на позачергове пленарне засідання. Відповідне розпорядження вже підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

Про це повідомляється на офіційній сторінці телеканалу "Рада" у Facebook. Засідання має розпочатися о 13:30 на вимогу 159 нардепів.

"Також з ініціативи голови Верховної Ради о 12:00 30 квітня відбудеться Погоджувальна рада депутатських фракцій (депутатських груп)", – уточнюється у повідомленні.

Верховна Рада Дзеркало тижня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Разумков казав, що на позачерговому засіданні парламентарі повинні розглянути кадрові призначення у Кабінет міністрів України.

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