На позачерговому засіданні Верховної Ради України у понеділок, 13 квітня, розглянуть зміни до державного бюджету і до закону про протидію коронавірусу, а щодо банківського законопроєкту терміни поки невідомі.

Деталі розповів на брифінгу у п'ятницю, 10 квітня, в Раді спікер Дмитро Разумков. Засідання попередньо призначене на 14:00 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Порядок денний позачергового засідання Ради:

поправки до державного бюджету, які не змогли ухвалити на попередньому засіданні;

законопроєкт про національну інфраструктуру геопросторових даних, необхідний для майбутнього запуску ринку землі;

законопроєкт №3320 з поправками до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб", необхідними для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19;

законопроєкт про посилення відповідальності за спалювання стерні та листя;

законопроєкт про внесення змін до закону про Антимонопольний комітет;

вето президента на законопроєкт №1049 про єдиний рахунок для сплати податків та ЄСВ;

13 постанов, що забороняють підписувати закон про ринок землі.

Рада збереться на позачергове засідання: Разумков озвучив порядок денний

За словами Разумкова, для розгляду закону про банки необхідно, щоб була підготовлена вся таблиця правок: "Затягувати ніхто не збирається. Потрібна таблиця з правками. Тоді можна буде все ухвалювати".

Він не виключив, що будуть внесені зміни до державного бюджету. "Ніколи не бачив бюджету, який влаштує всіх. Завжди це була зона відповідальності більшості. Голосів має вистачити, але рішення ухвалить зал", – розповів глава ВРУ.

Разумков також зазначив, що засідання проведуть із мінімальними обговореннями. Вони будуть під час розгляді бюджету, решта ж законопроєктів – без обговорення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що на розгляд правок до закону про ПриватБанк потрібен щонайменше рік.

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