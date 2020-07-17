Україну розділили на нові райони: Рада ухвалила рішення

Верховна Рада прийняла проєкт постанови про створення та ліквідацію районів у Україні.

За документ №3650 проголосували 238 народних депутатів. З них "Слуга народу" – 213, група "Довіра" – 11, група "За майбутнє" – 8, позафракційні – 6, ОПЗЖ, "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос" не дали жодного голосу.

Результати голосування по фракціях за створення нових районів в Україні Скрін відео

Згідно з прийнятою постановою в Україні ліквідують 490 районів і створять 138 нових районів. З них 17 на тимчасово окупованій території Криму, Донецької та Луганської областей.

У тексті документа зазначено, що кордони районів встановлюються по зовнішньому кордоні територій сільських, селищних, міських територіальних громад, що входять до складу відповідного району.

Відзначається, що в ліквідованих районах більше не проводяться вибори місцевих депутатів.

У постанові говориться, що ліквідацію та утворення районів на території Криму і ОРДЛО проведуть після повернення цих територій під загальну юрисдикцію України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада відклала розгляд проєкту постанови про створення і ліквідації районів у Україні.

Також під стінами парламенту пройшов мітинг представників Асоціації міст України, які були обурені можливим районуванням областей.