Рада затвердила новий Кабмін: поіменне голосування

На сайті Верховної Ради опублікували результати поіменного голосування за новий склад Кабінету міністрів України.

"За" виступив 281 народний депутат. "Проти" – 26. Утрималися 45 народних обранців і ще 43 не голосували.

Примітно, що всі представники опозиційної до президентської "Слуги народу" партії "Європейська солідарність" відмовилися підтримати новий склад уряду, а всі депутати від "Голосу" вирішили утриматися.

Рада затвердила новий Кабмін Українська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада підтримала створення 23 парламентських комітетів, а також затвердила їх керівництво і склад.

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