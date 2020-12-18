Рада заслухає Кабмін про карантин і розгляне призначення міністра: порядок денний на 18 грудня

У п'ятницю, 18 грудня, у Верховній Раді відбудеться традиційна година запитань до уряду.

Згідно з порядком денним засідання, народні депутати заслухають членів Кабміну щодо запровадження карантину та вакцинації населення України від хвороби COVID-19.

Після цього Рада розгляне призначення Юлії Лапутіної міністром у справах ветеранів України.

Також будуть розглянуті законопроєкти:

щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я (№4464);

про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (№4472);

про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у частині забезпечення реалізації функцій прокуратури (№3009а) та інші.

Всього в порядку денному 50 законопроєктів та проєктів постанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 17 грудня, Верховна Рада розглянула призначення двох міністрів і провалила голосування за третього. Також було ухвалено низку законопроєктів.