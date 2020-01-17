Рада закрила сесію та пішла на канікули

У п'ятницю, 17 січня, Верховна Рада України закрила пленарне засідання другої сесії парламенту 9-го скликання та пішла на канікули.

Народні депутати ще тиждень будуть працювати з виборцями на ділянках, а потім підуть на відпочинок. Наступні засідання третьої сесії ВР розпочнуться 4 лютого, а завершуватися 17 червня 2020 року.

"Друга сесія Верховної Ради дев'ятого скликання завершить свою роботу 24 січня 2020 року. Останнє пленарне засідання другої сесії парламенту 9-го скликання оголошую закритим", – повідомив спікер ВР Дмитро Разумков.

Після оголошення в залі Ради прозвучав гімн України.

Закриття сесії ВР Скріншот

Закриття сесії ВР Скріншот

Відзначимо, що під час третьої сесії заплановано 12 тижнів пленарних засідань і 12 "годин запитань до уряду", 7 тижнів – для роботи в комітетах, комісія, депутатських фракціях і групах, 5 тижнів – робота з виборцями.

Закриття сесії ВР Скріншот

Закриття сесії ВР Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL , в останній день сесії Рада звільнила скандального Богдана Яременка з посади голови парламентського Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

Також в ВР виступив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, який повідомив деталі розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.

Крім того, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в залі парламенту пояснив свою відставку.

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