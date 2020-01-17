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17 січня • оновлено в 14:41
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Рада закрила сесію та пішла на канікули

1.1т
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У п'ятницю, 17 січня, Верховна Рада України закрила пленарне засідання другої сесії парламенту 9-го скликання та пішла на канікули.

Народні депутати ще тиждень будуть працювати з виборцями на ділянках, а потім підуть на відпочинок. Наступні засідання третьої сесії ВР розпочнуться 4 лютого, а завершуватися 17 червня 2020 року.

"Друга сесія Верховної Ради дев'ятого скликання завершить свою роботу 24 січня 2020 року. Останнє пленарне засідання другої сесії парламенту 9-го скликання оголошую закритим", – повідомив спікер ВР Дмитро Разумков.

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Після оголошення в залі Ради прозвучав гімн України.

Закриття сесії ВР

Закриття сесії ВР

Скріншот

Закриття сесії ВР

Закриття сесії ВР

Скріншот

Відзначимо, що під час третьої сесії заплановано 12 тижнів пленарних засідань і 12 "годин запитань до уряду", 7 тижнів – для роботи в комітетах, комісія, депутатських фракціях і групах, 5 тижнів – робота з виборцями.

Закриття сесії ВР

Закриття сесії ВР

Скріншот

Закриття сесії ВР

Закриття сесії ВР

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL , в останній день сесії Рада звільнила скандального Богдана Яременка з посади голови парламентського Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

Також в ВР виступив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, який повідомив деталі розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.

Крім того, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в залі парламенту пояснив свою відставку.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Вот это эффект работы ВР 9 созыва. Не то, что 8 созыв. Там поддержка пардамента была на уровне 6- 8% избирателей. Сколько же у этих. Вот это уровень!!! Вот так нужно работать, пример всей стране!!! Навыбирались ЗЕбилы, вот вам ЗЕлупа и его монобольшинство с правительством? Вы действительно 73% избирателей ЗЕбилы.
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