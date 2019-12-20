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20 грудня • оновлено в 15:03
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Рада закрила останнє засідання в 2019 році

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У п'ятницю, 20 грудня, Верховна Рада України закрила останнє пленарне засідання в 2019 році.

Про це з президії заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

"Шановні колеги, я вас вітаю з цими святами, які наближаються, і оголошую ранкове засідання Верховної Ради України закритим", – оголосив спікер ВР.

Відповідно до розпорядку дня, сьогодні вечірнього засідання Ради не буде. Наступного тижня у нардепів запланована робота з виборцями.

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Нове пленарне засідання депутатів намічено на 14 січня 2020 року.

Розклад ВР

Розклад ВР

Скріншот

Однак, як писав OBOZREVATEL, нардепи можуть зібратися на позачергове засідання парламенту на 30-31 грудня, щоб прийняти законопроєкт про ринок землі в другому читанні.

"Якщо ми встигнемо обробити всі правки, то можливо буде позачергове засідання сесії і ми розглянемо проєкт до нового року. Не встигнемо обробити – було б логічно перенести все на наступний рік", – розповів "слуга народу" Павло Халімон.

Спікер ВР Дмитро Разумков

Спікер ВР Дмитро Разумков

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Таким чином вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $ 700 млн до $ 1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

  • На засіданні аграрного комітету Верховної Ради ввечері в середу, 18 грудня, народні депутати на чолі зі скандальним Іллею Ківою з "Опозиційною платформи – За життя" влаштували бійку.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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