Рада закрила літню сесію: до скандального закону про мову не дійшли
Депутати Верховної Ради в п'ятницю, 17 липня, другий день поспіль не змогли проголосувати за мовний закон, довкола якого в Україні розгорівся скандал.
Сесію, яка почалася о 10:00 і пройшла з декількома перервами, глава парламенту Дмитро Разумков оголосив закритою вже до 14:00, так і не поставивши законопроєкт на розгляд.
Нагадаємо, що ініціатором проєкту закону №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в навчальних закладах" став "слуга народу" Максим Бужанський. Документом він запропонував відтермінувати перехід російськомовних шкіл на українську мову.
Його розгляд до регламенту Ради вносили і за день до цього, 16 липня. Тоді сесія затягнулася до 16-ї, але розгляд деяких питань, зокрема і мовного, змушені були перенести – через урочисте засідання Ради з нагоди 30-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет України.
Цього ж разу, незважаючи на внесення до порядку денного ВРУ, законопроєкт №2362 теж не розглядали. Зауважимо, що в цей час під будівлею ВРУ проходила акція протесту проти ухвалення відповідного проєкту закону.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Максим Бужанський оскандалився внесенням до парламенту законопроєкту щодо скасування закону №5670-д про українську мову. Він заявив, що документ нібито дискримінує російськомовних.
Також Бужанський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував відтермінувати перехід російськомовних шкіл на українську мову.