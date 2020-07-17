Рада закрила літню сесію: до скандального закону про мову не дійшли

Марина Ліснічук Політика 14:38, 17.07.2020 Оновлено: 15:03, 17.07.2020

Депутати Верховної Ради в п'ятницю, 17 липня, другий день поспіль не змогли проголосувати за мовний закон, довкола якого в Україні розгорівся скандал.

Сесію, яка почалася о 10:00 і пройшла з декількома перервами, глава парламенту Дмитро Разумков оголосив закритою вже до 14:00, так і не поставивши законопроєкт на розгляд.

Нагадаємо, що ініціатором проєкту закону №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в навчальних закладах" став "слуга народу" Максим Бужанський. Документом він запропонував відтермінувати перехід російськомовних шкіл на українську мову.

Рада закрила виконанням державного гімну сесію 17 липня, так і не розглянувши мовний закон Бужанського

Його розгляд до регламенту Ради вносили і за день до цього, 16 липня. Тоді сесія затягнулася до 16-ї, але розгляд деяких питань, зокрема і мовного, змушені були перенести – через урочисте засідання Ради з нагоди 30-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет України.

Цього ж разу, незважаючи на внесення до порядку денного ВРУ, законопроєкт №2362 теж не розглядали. Зауважимо, що в цей час під будівлею ВРУ проходила акція протесту проти ухвалення відповідного проєкту закону.

Після закриття засідання Разумков запропонував колегам взяти участь у фотосесії
(Facebook Yan Dobronosov)
Закриття сесії ВРУ 17 липня
(Facebook Yan Dobronosov)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Максим Бужанський оскандалився внесенням до парламенту законопроєкту щодо скасування закону №5670-д про українську мову. Він заявив, що документ нібито дискримінує російськомовних.

  • Також Бужанський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував відтермінувати перехід російськомовних шкіл на українську мову.

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