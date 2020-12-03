У четвер, 3 грудня, в Верховній Раді розглянуть зміни до законів щодо забезпечення профілактики COVID-19 і мають намір змінити закон про статус народного депутата.

На порядку денному, опублікованому на сайті парламенту, ще заплановані проєкти постанов, що стосуються діяльності ВР і забезпечення роботи нардепів.

У першому читанні нардепи розглянуть законопроєкт щодо врегулювання конфлікту інтересів в діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів і з забезпечення якості навчальної літератури.

Також парламентарі розглянуть питання про посилення відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України.

На перше читання ще винесено законопроєкт про правила відбування адміністративного арешту та внесення зміни до ЗУ "Про правовий режим майна у Збройних Силах України".

Повторно в першому читанні буде розглядатися проєкт закону "Про внесення змін до статті 34 Закону України "Про статус народного депутата України".

Планується внесення до порядку денного та ухвалення рішення щодо законопроєкту про зняття вікових обмежень для роботи на державній службі, щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та по допомозі на поховання та компенсації матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробка.

У другому читанні Рада розгляне проєкти законів про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності та про внутрішній водний транспорт.

Ще в залі засідання будуть голосувати за внесення змін до законів щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Крім того, Рада планує розглянути три законопроєкти, що стосуються діяльності третейських судів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 грудня Верховна Рада не змогла ухвалити законопроєкт щодо земельної децентралізації.