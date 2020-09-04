Рада займеться приватними детективами та забороною пластикових пакетів: головні рішення 4 вересня

У п'ятницю, 4 вересня, Верховна Рада України розгляне в першому читанні законопроєкти про підтримку сільського господарства, про акцизний податок на тютюнові вироби та про приватну детективну діяльність.

У другому читанні буде розглянуто ініціативу про заборону пластикових пакетів в Україні. OBOZREVATEL стежить онлайн за ключовими рішеннями українського парламенту (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Підтримка аграріїв

Законопроєкт №3295 "Про державну підтримку сільського господарства України" пропонує створити Єдиний аграрний реєстр. Мається на увазі єдина державна інформаційна система, яка міститиме відомості про виробників сільськогосподарської продукції та забезпечуватиме ефективне адміністрування державної підтримки.

Також основні положення документа передбачають:

визначення принципів, на яких надається державна підтримка аграріям;

запровадження законодавчих підстав для функціонування Державного аграрного реєстру;

виведення положень, які стосуються державного регулювання цін на сільськогосподарську продукцію та державних заставних закупівель зерна;

надання права на отримання бюджетної тваринницької дотації суб’єктам, які займаються козівництвом та аквакультурою тощо.

Акцизний податок на тютюнові вироби

Автори документа зазначили, що однією з основних вимог статті 6 Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, яка ратифікована в Україні, є цінові й податкові заходи, що є найбільш ефективним і важливим засобом скорочення споживання тютюну.

Відтак ухвалення законопроєкту необхідне для виконання вимог цієї конвенції, а також для забезпечення наповнення державного бюджету України.

"Метою ухвалення запропонованого законопроєкту є руйнація схеми створення товарних запасів тютюнових виробів (із сплатою акцизного податку за ставками, які діяли торік) і збільшення платежів до державного бюджету України", – сказано в пояснювальній записці.

Законотворці пояснили, що всі великі тютюнові компанії-виробники мають в Україні по дві юридичні особи. А саме – тютюнову фабрику та компанію-дистриб’ютора. Це дозволяє їм перед черговим збільшенням ставок акцизного податку виробляти додаткові запаси тютюнової продукції.

Втім, реалізуються вони за підвищеними цінами (але зі старими ставками акцизного податку) своїй компанії-дистриб’ютору.

Приватні детективи

Парламентарі переконані, що ухвалення закону "Про приватну детективну (розшукову) діяльність" дозволить легалізувати діяльність цього виду та вивести її з тіні, поставивши під належний контроль держави.

Крім того, це дасть змогу значно розширити можливості сторони захисту щодо збору доказової бази.

Заборона пластикових пакетів

Основна мета законопроєкту – визначення засад обігу пластикових пакетів, упорядкування відносин, що виникають під час розповсюдження пластикових пакетів на території України, а також стимулювання розвитку виробництва біорозкладних пластикових пакетів.

Основні положення документа передбачають:

заборону розповсюдження пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства завтовшки до 50 мкм з 1 січня 2022 року;

заборону розповсюдження оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства з 1 січня 2022 року;

заборону схиляння споживачів до купівлі пластикових пакетів;

стимулювання виробництва біорозкладних пластикових пакетів;

встановлення відповідальності за порушення норму закону.

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