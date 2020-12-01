Рада займеться підтримкою населення в карантин та покаранням за липові документи: головні рішення 1 грудня

У вівторок, 1 грудня, Верховна Рада України зібралася на пленарне засідання. На ньому вона планує ухвалити законопроєкти для підтримки бізнесу та населення під час пандемії COVID-19 і посилити відповідальність за підробку документів.

Також у порядку денному, опублікованому на сайті парламенту, – урівнювання можливостей обох батьків у разі декрету, заборона продажу електронних цигарок дітям та законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки. OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію засідання (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Підтримка бізнесу і населення в карантин

Парламент планує розглянути законопроєкти №4430 та №3486. Перший передбачає соціальну підтримку платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів. Зокрема пропонується:

списати податковий борг платникам податків, якщо сукупний розмір боргу платника не перевищує 3060 грн та його не погашено станом на 1 листопада;

відтермінувати до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу платників податків – фізичних осіб, якщо він не перевищує 6800 гривень;

списати пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками податків боргу протягом шістьох місяців з дня набуття чинності законом;

збільшити поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення до 3060 гривень;

не оподатковувати податком на доходи фізичних осіб та податком на прибуток підприємств доходи (матеріальну допомогу, компенсації), отримані відповідно до цього закону;

звільнити платників єдиного податку першої групи від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року тощо.

Другий законопроєкт має на меті забезпечення соціального захисту безробітних осіб, працівників та роботодавців, на яких можуть негативно вплинути наслідки карантину. Також документ повинен сприяти стимулюванню розвитку сімейних фермерських господарств.

Декретне рівноправ'я

Перш за все, законопроєкт №3695 пропонує доповнити Кодекс законів про працю та Закон України "Про відпустки" новим видом відпустки – при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів. Вона повинна буде оплачуватися за рахунок роботодавця і має бути доступною чоловікам або батькам одиноких жінок, які народжують.

Також у документі прописано, що відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку слід визначити як рівне право кожного з батьків.

Третя новація – можливість встановлення скороченої тривалості робочого часу для чоловіків, які мають дітей віком до 14 років або дитину з інвалідністю, та батьків, що виховують дітей без матері.

Заборона продажу електронних цигарок дітям

Згідно із законопроєктом №3628, електронні цигарки, як і інші тютюнові вироби, повинні стати забороненими для продажу особам, які не досягли 18 років.

У разі порушення цієї заборони реалізаторам загрожує накладення штрафу від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6 800 – 13 600 грн).

Торгівля зазначеними товарами з рук карається аналогічними штрафами, а також їх конфіскацією та вилученням виручки. У разі, якщо порушник протягом року повторив заборонені дії, штраф збільшиться – від 800 до 1400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (13 600 – 23 800 грн) з конфіскацією.

Крім того, закон передбачає заборону продажу товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби або електронні цигарки.

Створення Бюро економічної безпеки

Автори законопроєкту №3087-д відзначили, що цей орган повинен замінити собою податкову міліцію. Його ключова функція – розслідування злочинів у сфері державних фінансів.

У штат бюро повинно увійти близько 4 тисяч осіб, керівництво БЕБ обиратиметься на конкурсних засадах.

У документі вказується, що мінімальний оклад для працівників бюро, які мають спеціальні звання, буде встановлений на рівні 20 прожиткових мінімумів (43 780 грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 листопада у Верховній Раді відбулася велика нарада всіх голів фракцій парламенту. Також на ній був присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль і голова ОПУ Андрій Єрмак. Серед питань, які обговорювалися, було введення локдауну.