Рада взялася за захист журналістів та бюджет: головні рішення за 4 листопада

У середу, 4 листопада, Верховна Рада розгляне питання про внесення змін до держбюджету-2020. На засіданні нардепи мають намір почати процес про посилення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти журналістів і внести зміни в закон про освіту.

Також у другому читанні планується розглянути проєкти законів, що стосуються діяльності народних депутатів. Порядок денний був опублікований на сайті парламенту.

До того ж депутати планують розглянути законопроєкт про соціальний захист населення в період карантину, введеного через поширення коронавірусу (COVID-19).

Крім того, у першому читанні парламентарії голосуватимуть за зміни закону "Про судоустрій і статус суддів", де мають намір змінити окремі положення проходження служби в Службі судової охорони.

Ще парламентарії у другому читанні розглянуть президентський законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму й креативних індустрій.

На порядок денний також винесли три президентські законопроєкти про ратифікацію, зокрема про приєднання України до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада Верховна Рада провела пленарне засідання, на якому розглянула питання бюджету-2020 року, а також ухвалила низку законопроєктів.