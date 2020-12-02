Рада візьметься за Земельний кодекс і захист місцевих бюджетів: порядок денний 2 грудня

У середу, 2 грудня, Верховна Рада зібралася на пленарне засідання, аби розглянути низку важливих питань, серед яких – законопроєкт щодо земельної децентралізації.

У планах нардепів розглянути й проєкт "слуги народу" Галини Третякової щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення COVID-19. Засідання четвертої сесії ВРУ розпочалося о 10:00, його порядок денний опубліковано на сайті відомства.

Так, народні обранці у першому читанні планують розглянути проэкт закону №4334, який передбачає, що з 1 січня 2021 року офіційне опублікування рішень ВРУ здійснюватиметься лише у газеті "Голос України".

Крім того, заплановано розгляд у другому читанні законопроэкту №3118 про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його економічних основ.

Також Рада розглядатиме в першому та другому читанні такі проєкти законів:

№3628-у про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах (друге читання; надано 05.11.2020);

№2194-д про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (друге читання; надано 25.11.2019);

№2315-д про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення виконання рішення Конституційного Суду України стосовно оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою (друге читання; надано 02.11.2020);

№3118-д про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його економічних основ (друге читання; надано 18.09.2020);

№3034а-д про внесення змін до статті 59-1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (перше читання; подання Комітету – 18.11.2020);

№3486-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) (друге читання; надано 02.11.2020).

Ще ВРУ планує розглянути низку ратифікаційних законів і проєктів постанов. Крім цього, парламентарі хочуть голосувати у другому читанні за проєкт закону №3642-д щодо підстав відсутності народних депутатів України на пленарних та засіданнях комітетів Ради.

Також нардепи заслухають звіт Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України. Його було надано 28.10.2020 року під реєстраційним №4263.

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