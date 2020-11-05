Рада взялася за держбюджет і призов до армії: порядок денний 5 листопада

У четвер, 5 листопада, Верховна Рада зібралася на пленарне засідання, аби розглянути низку важливих законопроєктів і державний бюджет України на 2021 рік.

Серед іншого, парламентарі мають намір відтермінувати призов до війська для деяких категорій громадян Засідання четвертої сесії ВРУ розпочалося о 10:00, його порядок денний опубліковано на сайті відомства.

Так, нардепи голосуватимуть за внесення змін до ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування. Зауважимо, що ініціатором цього законопроєкту №3711 був президент Володимир Зеленський.

Цього дня Рада планує розглянути у першому читанні проєкт Закону №4135 "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки". А також зміни до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

Серед проєктів законів, які планується розглянути у другому читанні, зокрема:

"Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг", №2458;

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину , пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)", №3486;

"Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" та інших законів Україні щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції", №3295.

Крім цього, парламентарі планують голосувати у другому читанні за проєкт закону №3642-д щодо підстав відсутності народних депутатів України на пленарних та засіданнях комітетів ВРУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL: