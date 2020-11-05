Рада взялася за держбюджет і призов до армії: порядок денний 5 листопада
Парламентарі збираються голосувати за захист дітей від насильства
Також за законопроєкт щодо підстав відсутності нардепів на засіданнях
ВРУ планує розглянути низку ратифікаційних законів та проєктів постанов
У четвер, 5 листопада, Верховна Рада зібралася на пленарне засідання, аби розглянути низку важливих законопроєктів і державний бюджет України на 2021 рік.
Серед іншого, парламентарі мають намір відтермінувати призов до війська для деяких категорій громадян Засідання четвертої сесії ВРУ розпочалося о 10:00, його порядок денний опубліковано на сайті відомства.
Так, нардепи голосуватимуть за внесення змін до ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування. Зауважимо, що ініціатором цього законопроєкту №3711 був президент Володимир Зеленський.
Цього дня Рада планує розглянути у першому читанні проєкт Закону №4135 "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки". А також зміни до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.
Серед проєктів законів, які планується розглянути у другому читанні, зокрема:
"Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг", №2458;
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)", №3486;
"Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" та інших законів Україні щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції", №3295.
Крім цього, парламентарі планують голосувати у другому читанні за проєкт закону №3642-д щодо підстав відсутності народних депутатів України на пленарних та засіданнях комітетів ВРУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на засіданні ВРУ 3 листопада парламентарі підтримали українців, які втратили роботу через коронакризу, і зробили перший крок до підвищення штрафів за відсутність масок у громадських місцях.
А 4 листопада Рада розглянула питання про внесення змін до держбюджету-2020. На засіданні нардепи також ухвалили за основу законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти журналістів.