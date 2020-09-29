Рада вперше в історії розглянула електронну петицію: вимагали створення комісії щодо 'вагнерівців'

У вівторок, 29 вересня, Верховна Рада України вперше в історії розглянула електронну петицію, у якій рідні загиблих вимагали створення ТСК для розслідування зриву операції з вивезення в Україну найманців ПВК "Вагнер".

Про це повідомив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук під час засідання парламенту.

"Вперше в історії Верховної Ради, як мені повідомили, ми починаємо слухання за новою процедурою… Це – розгляд електронної петиції", – наголосив парламентарій.

У петиції вимагали розслідувати цей факт як можливу державну зраду. У Раді з трибуни відповідала представниця комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.

Для нардепів вона пояснила, що комітет не приймає рішення про створення Тимчасової слідчої комісії, тому питання було перенаправлено до регламентного комітету.

"Беручи до уваги, що постанова про створення ТСК вже зареєстрована, відповідне рішення про створення або не створення такої ТСК зокрема повинен приймати зал (ВР – Ред.) і визначатися за потребою в такій комісії", – повідомила вона.

Додамо, що за створення ТСК висловилися фракції "Голос", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і представники депутатської групи "За майбутнє". При цьому багато нардепів з фракції "Слуга народу" і ОПЗЖ покинули зал парламенту під час обговорення.

Після обговорення нардепи так і не проголосували за постанову щодо "вагнерівців". Після закінчення розгляду головуючий закрив пленарне засідання..

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