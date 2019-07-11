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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Рада восьмого скликання закрила прощальне засідання: опубліковані історичні фото і відео

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Верховна Рада України восьмого скликання о 18:00 11 липня 2019 року закрила своє останнє засідання.

Спікер Андрій Парубій виступив із прощальною промовою біля будівлі парламенту у честь завершення роботи своєї команди. "Це були круті роки того, що ми зробили, історія це оцінить. Коли я згадую, як ми приймали декомунізацію, церковні закони, ухвалювали закон про мову, безвіз, до них можна по-різному ставитися, – 144 закони. Нас сьогодні намагаються дискредитувати всіма силами і величезні засоби кидаються на те, щоб дискредитувати цей склад, але історія дасть оцінку нашій роботі", – наголосив він.

За його словами, це не завершує їх каденції. "Ми будемо боротися за всі досягнення, ми не дамо нікому ліквідувати жодного досягнення", – заявив Парубій.

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Прощальне фото Верховної Ради 8-го скликання

Прощальне фото Верховної Ради 8-го скликання

Twitter Marian Kushnir

Потім усі депутати заспівали Гімн України і зробили спільне фото.

Рада 8-го скликання попрощалася: історичні фото і відео

Скріншот з відео

Прощальне фото Верховної Ради 8-го скликання

Прощальне фото Верховної Ради 8-го скликання

Як повідомляв OBOZREVATEL, позачергові парламентські вибори в Україні призначені на 21 липня.

Згідно з останніми соцопитуваннями, на позачергових виборах до Верховної Ради України мають шанс пройти п'ять партій – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "Голос" і ВО "Батьківщина".

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Андрій Парубій
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
Урррааа.Съебаааали
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