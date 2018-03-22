Рада визнала нелегітимними вибори Путіна в Криму

Верховна Рада визнала нелегітимними вибори президента Росії на території окупованих Криму і Севастополя.

За відповідний проект постанови (№8168-1) проголосували 255 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

"Організація окупаційної російської адміністрацією в рамках виборів Президента Росії голосування на тимчасово окупованій території України - Автономної Республіки Крим та міста Севастополь є протиправною", - сказано в заяві.

Згідно з документом, результати цього незаконного голосування є нікчемними, не мають ніяких правових наслідків і ніяким чином не можуть свідчити або будь-яким способом бути використаними як свідчення якоїсь зміни статусу Криму, визначеного Конституцією і законами України.

Рада закликає міжнародне співтовариство застосувати додаткові санкції проти Росії і персональні санкції до осіб, причетних до організації та проведення незаконного голосування під час виборів президента Росії на території Криму, а також причетним до систематичних порушень основоположних прав і свобод людини на тимчасово окупованій території.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Раді був зареєстрований проект постанови про невизнання Україною легітимності виборів президента Росії і перемоги на них Володимира Путіна.