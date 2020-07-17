Рада визнала нелегітимним голосування за поправки до Конституції РФ у Криму
Рада визнала нелегітимним голосування щодо поправок до Конституції РФ у Криму.
Верховна Рада визнала нелегітимним проведення загальноросійського голосування щодо поправок до Конституції РФ в анексованому Криму.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні парламенту 17 липня. За проєкт постанови №3736, який було зареєстровано у Раді 24 червня і передано на розгляд керівництву без оприлюднення тексту документа, проголосувало 306 депутатів.
Зауважимо, що ініціаторами проєкту постанови є група народних депутатів від фракцій "Голосу", "Європейської солідарності" й "Слуги народу".
Голосування за проєкт постанови №3736 (Скриншот із відео)
У Раді виступили декілька депутатів від різних фракцій, серед яких лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, закликавши підтримати й проголосувати за постанову.
Мустафа Джемілєв у Раді (Скриншот із відео)
За їхніми словами, так вони прагнуть привернути увагу міжнародної спільноти щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування стосовно поправок до конституції РФ на тимчасово окупованій території України – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.
В результаті за ухвалення документа проголосувало 306 депутатів, проти висловилися шестеро й четверо утрималися.
Постанову підтримало 306 парламентарів (Скриншот із відео)
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